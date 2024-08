Kolejna część miejskiej infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej gotowa.

To parking wraz z zatoką przy stacji SKM Załom przy ulicy Produkcyjnej. To także nowe chodniki, oświetlenie i sieci: gazociągowe, wodociągowe i elektroenergetyczne.



Koszt prac to 3,3 mln zł.