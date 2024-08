Mat. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Od środy zmiany w dojeździe do szpitala w Zdunowie. To w związku z budową łącznika do ulicy Sokołowskiego prowadzącej do Szpitala Wojewódzkiego w Zdunowie.

Inwestycja ułatwi dotarcie do szpitala. Od 21 sierpnia do 6 września zamknięty zostanie główny wjazd na teren szpitala. Bez zmian pozostanie dojazd do parkingu dla pacjentów.