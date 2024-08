Liczyła się każda minuta. Policyjna eskorta na lotnisko

Policjanci ze szczecińskiej drogówki pomogli w eskorcie serca na lotnisko.

Policjanci z Komendy Miejskiej w Szczecinie, pilotowali karetkę wiozącą serce przeznaczone do przeszczepu. Narząd został przetransportowany na lotnisko w Goleniowie, skąd wojskowym śmigłowcem trafił do pacjenta.



Wspólne działania policji i medyków zostały podjęte ze względu na ryzyko zakorkowania autostrady A6 prowadzącej do Portu Lotniczego w Goleniowie. Pacjent jest już po przeszczepie. Jego stan oceniono na dobry.