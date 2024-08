Będą nowe zejścia na plażę w Pobierowie i Rewalu

Plaża w Rewalu. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

We wrześniu ruszą prace w Pobierowie i Rewalu przy nowych zejściach na plażę. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowość.

Zejścia powstaną w Pobierowie przy ul. Mickiewicza oraz w Rewalu przy ul. Klifowej.

Następnie prace przeniosą się do Pogorzelicy. Nowe dojście do plaży zostanie wybudowane przy ul. Bursztynowej.



Inwestycja ma kosztować ponad 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł to dofinansowanie rządowe.