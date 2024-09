Strażacy uratowali pijanego mężczyznę, który... zawisł na płocie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany mężczyzna pomylił domy i zawisł na płocie sąsiada.

Do zdarzenia doszło w Kobylance o godzinie 4 nad ranem - mówi starszy sierżant Adrianna Szczerba ze stargardzkiej policji.



- Pod wskazanym adresem nie doszło do próby włamania i kradzieży. Na miejscu byli obecni strażacy, którzy musieli wyciąć fragment płotu, ponieważ mężczyzna na nim zawisł - mówi Szczerba.



Mężczyzna został zabrany do szpitala.