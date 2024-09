Remiza w Wapnicy otrzyma nowy wóz strażacki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Na zakup pojazdu strażackiego gmina Suchań uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad miliona złotych.

Obecnie druhowie z Wapnicy mają do dyspozycji tylko 30-letniego Jelcza, który nie nadaje się już do użytku.



Nowy samochód z napędem 4x4 będzie wyposażony w zbiornik wody o minimalnej pojemności 3,5 tysiąca litrów, maszt oświetleniowy i sprzęt do neutralizacji materiałów ropopochodnych.