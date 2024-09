"Grosz dla powodzian" w Wolinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Wolinie ruszyła akcja Szkolnego Koła Caritas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego. Akcja "Misja grosza - grosz dla powodzian" ma na celu zebranie środków dla mieszkańców terenów dotkniętych powodzią.

Nominały jakie wchodzą w grę, to od 1 do 50 gr.



Monety można przynosić m.in. do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego, Kolegiaty pw. Św. Mikołaja Biskupa i Przedszkola Miejskiego Kraina Uśmiechu.