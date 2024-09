Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowej przeprowadzili kontrolę lokalu w centrum Szczecina.

Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli m.in. sześć nielegalnych automatów do gier, siedem stanowisk komputerowych, trzy telefony komórkowe, jak również 1400 zł w gotówce.Byli zmuszeni do sforsowania drzwi lokalu.Właścicielowi punktu za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a także wysoka grzywna.