Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża kończy akcję zbiórki darów dla powodzian.

Jak przekazano, to w związku z sytuacją na terenie dotkniętym powodzią "która zmieniła się z ratunkowej na odbudowę". Nie ma już zapotrzebowania na jedzenie, są za to potrzebne materiały do odbudowy, m.in. kuchenki i ozonatory. PCK nadal prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc powodzianom.