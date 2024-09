Weekend słoneczny, ale chłodny

#IMGWlive 09:53 | 27.09

Weekend pochmurny, z opadami, na Wybrzeżu burze; rozpogodzenia w niedz. Piątek od 16°C do 23°C; w sob. od 12°C do 20°C, w niedz.od 10°C do 15°C. Z sob. na niedz. w rejonach podgórskich Sudetów ok.2°C. Na Wybrzeżu silniejszy wiatr.https://t.co/9AeVmC0I0w pic.twitter.com/r1GtAcBxsZ