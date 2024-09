Dziwnów chce uporządkować swoją zabudowę w planie ogólnym

Most zwodzony w Dziwnowie. Źródło: pl.wikipedia.org

Będzie nowy plan ogólny dla gminy Dziwnów. To decyzja radnych.

Nowe regulacje mają dotyczyć zagospodarowania przestrzennego. Chodzi między innymi o szczegółowe standardy zabudowy i wysokość budynków. Wszystko po to, by uporządkować architektonicznie gminę.



Plan ma zostać opracowany do końca przyszłego roku i ma zastąpić obecnie funkcjonujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.