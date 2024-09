Fot. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W Domu Studenckim "Amicus" Zachodniopmorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie remont.

Nowe oblicze zyskają pokoje. To dzięki wymianie okien, odświeżeniu ścian i podłóg. Pojawią się także nowe meble. Każdy pokój będzie miał także osobną łazienkę. Do tej pory były one współdzielone.



Remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku, a jego koszt wyniesie blisko 10,5 miliona złotych.