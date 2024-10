Bakterie w wodzie. Nie nadaje się do spożycia

Fot. pixabay.com / Arcaion (CC0 domena publiczna)

Bakterie w wodzie w gminie Dębno. Stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

Woda nie nadaje się do spożycia. Dotyczy to - do odwołania - miejscowości: Cychry, Bogusław i Suchlica.



Woda z sieci wodociągowej może być stosowana tylko w celach sanitarnych, czyli do spłukiwania toalet.



Obecnie trwa płukanie sieci wodociągowej i chlorowanie wody.