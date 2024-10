Za kradzież 50 zł może trafić za kraty na 15 lat

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Włamał się do cukierni i gorzko za to zapłaci. To 38-latek z Wałcza.

Dzięki szybkiej akcji policjanci namierzyli i zatrzymali sprawcę, który ukradł ze sklepowej kasetki blisko 50 złotych.



38-latek dopuścił się kradzieży z włamaniem zaledwie trzy dni po tym, jak opuścił Zakład Karny.



Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy. Za kradzież z włamaniem grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności. Na razie trafił na trzy miesiące do aresztu.