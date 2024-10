Liczenie pluszaków trwało kilka dni, ale teraz już wszystko jest jasne. Na murawę stadionu Pogoni Szczecin poleciało w niedzielę ponad 112 tysięcy maskotek.

To w ramach finału akcji "Dorzuć Misie" organizowanej przez fundację STS dla chorego Adasia Orlika. Fundacja przeznaczyła 10 tysięcy złotych na leczenie chłopca, a dodatkowo za każdą maskotkę przekaże złotówkę.Maskotki trafią teraz do Banku Żywności, który zajmie się ich dystrybucją do potrzebujących z regionu.