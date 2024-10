Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uszkodzeniu uległy dwie podstacje zasilające trakcje na ulicy Kordeckiego i Kaszubskiej.

Według informacji szczecińskich internautów tabory stały już od ul. Wyszyńskiego aż do Turzyna i to w obu kierunkach. Tramwaje już ruszyły. To dzięki przełączeniu zasilania na podstacje awaryjne.



Pasażerowie, jak i kierowcy wciąż mogą odczuwać utrudnienia w centrum Szczecina.