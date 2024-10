Most zwodzony w Dziwnowie. Źródło: pl.wikipedia.org

Remont mostu zwodzonego w Dziwnowie potrwa dłużej.

To w związku z rozszerzeniem zakresu prac modernizacyjnych. Na moście trwają prace naprawcze po awarii hydrauliki siłowej. To oznacza, że most nie jest obecnie podnoszony, a tor wodny pozostaje zamknięty.



Utrudnienia nie dotyczą ruchu drogowego.



Prace mają potrwać do 20 października.