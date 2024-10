Kołobrzeski minigolf pozostanie na swoim miejscu

Minigolf w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Minigolf w Kołobrzegu pozostaje na swoim miejscu. Za nami kolejny głośny przetarg na dzierżawę miejskiej działki położonej nad morzem.

Park rozrywki „Prugar” funkcjonuje na miejskiej działce przy ulicy Kasprowicza od 25 lat. Zgodnie z przyjętą przez miasto polityką, kołobrzescy radni nie dali zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dla dzierżawcy, którego główną osią działalności jest minigolf. To wywołało oburzenie wśród mieszkańców miasta.



- Jestem u pana Mariana ponad 20 lat, od praktycznie małego. To jest człowiek, to jest dłuższa. - Subkultura naszej społeczności kołobrzeskiej, od dzieci, poprzez rodziców, dziadków. Kilka pokoleń - mówią mieszkańcy.



Ostatecznie to dotychczasowy dzierżawca Marian Prugar zaproponował w ogłoszonej licytacji najwyższą stawkę, 200 tysięcy złotych rocznie i został zwycięzcą przetargu. Jak mówi, do działania zmotywowali go właśnie klienci.



- Nasi fani. To dało nam taki motor napędowy, że po prostu musimy iść razem - mówi właściciel minigolfa.



Umowa dzierżawy zostanie podpisana na okres 9 lat. Do czerwca przyszłego roku nowy-stary dzierżawca powinien jednak przeprowadzić kapitalny remont torów do minigolfa, zmodernizować recepcję i toaletę, a także wymienić oświetlenie i ogrodzenie.