Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To już ostatni dzwonek, aby zagłosować w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim. Głos można oddać jeszcze tylko dzisiaj.

Przypomnijmy, że mieszkańcy mają do wyboru 68 projektów o łącznej wartości trzech milionów złotych. To m.in. nowe przystanki, chodniki, place zabaw, siłownie pod chmurką czy też boiska. Głosować można do północy za pośrednictwem strony internetowej www.stargard.budzetobywatelski.pl.