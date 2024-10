Kładka nad ulicą Struga. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Szykują się utrudnienia dla kierowców na prawobrzeżu Szczecina.

W środę ulica Struga będzie częściowo zamykana. To w związku pracami na montowanej kładce. Pasy ruchu będą zamykane w godzinach 10:30-14:00 i to w obu kierunkach - wjazdowym i wyjazdowym z miasta.



To na razie jednodniowe utrudnienia. Kładka ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku.