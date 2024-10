Kłopoty finansowe Gościna. Gmina musi zwrócić 5,6 mln zł

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

5,6 mln zł musi zwrócić podatnikowi gmina Gościno. To skutek naliczonej przed laty niewłaściwie opłaty dla znajdującej się na terenie gminy farmy wiatrowej.

Sprawa dotyczy jeszcze roku 2017. Ówczesne władze gminy wydały zawyżoną decyzję podatkową, od której właściciel elektrowni się odwołał. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że miał rację, a po latach gmina musi oddać nie tylko 3,1 mln zł nienależnie pobranego podatku, ale także 2,5 mln zł odsetek, które zwiększają się o 1500 zł każdego dnia.



Burmistrz Gościna Marcin Pawlak nie ukrywa, że sytuacja gminy jest trudna.



- Po prostu nie mamy takich pieniędzy Gdybyśmy mieli pół miliona do oddania, niezaplanowane w budżecie, byśmy zrobili sesję i przenieśli te środki i tam gdzie trzeba oddać na zobowiązania. My nie mamy takich środków - mówi Pawlak.



Samorząd prowadzi jednak negocjacje z elektrownią wiatrową.



- Podatnik co roku nam płaci jakiś niemały podatek. Możemy tak wynegocjować, że na poczet przyszłych należności podatkowych będziemy tę kwotę zaliczali do tego zobowiązania - tłumaczy burmistrz Gościna.



Obecnie nie wiadomo, jak zakończą się całe negocjacje. Najbardziej negatywny scenariusz przewiduje, że w celu spłacenia należności gmina będzie musiała wstrzymać planowane na przyszły rok inwestycje.