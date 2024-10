Wywrócił się na motocyklu. Alkomat wskazał 2,5

Mieszkaniec Stargardu wykazał się odwagą i zatrzymał kompletnie pijanego kierowcę.

W czwartek przed godziną 9 jadąc ulicą Szczecińską zauważył kierowcę jadącego motorowerem, który stracił panowanie nad pojazdem i się wywrócił. Mieszkaniec Stargardu podbiegł do kierowcy, żeby mu pomóc, jednak wyczuł od niego alkohol.

Zabrał mu kluczyki i powiadomił policję.



Okazało się, że kierowca motoroweru miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Został zatrzymany, grozi mu do trzech lat więzienia.