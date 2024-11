Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

14 nowych autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice Szczecina. Miasto podpisało właśnie umowę.

Będą to tabory dwóch długości - cztery mniejsze i dziesięć przegubowych mieszczących minimum 120 pasażerów. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie, dostęp do Wi-Fi i monitoring. Wartość kontraktu to 55 milionów złotych. Autobusy pojawią się na ulicach miasta w przyszłym roku.