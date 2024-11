Sam na siebie doniósł. Teraz trafi do więzienia

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał już dość - i zadzwonił na policję. We własnej sprawie.

To mieszaniec powiatu koszalińskiego, którego poszukiwał sąd. 34-latek miał zaległą odsiadkę do odbycia. Mężczyzna sam zadzwonił pod numer 112 i poinformował, że jest poszukiwany.



Wyjaśniał, że nie chciał się już ukrywać, dlatego wykręcił numer alarmowy. Funkcjonariusze już go zatrzymali. Wkrótce trafi do więzienia.