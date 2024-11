Wietrzny weekend na wybrzeżu

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



SILNY WIATR 1°



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu i zachodu.



🕚Ważne od 2024-11-16 05:00 do 2024-11-16 18:00



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/8v2OyZ6VOe