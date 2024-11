źródło: ZWiK

Zakończyła się wymiana sieci wodociągowej na ul. Felczaka w Szczecinie.

To jeden z etapów prac remontowych na odcinku od al. Wyzwolenia do Unisławy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji skruszył stary wodociąg i wciągnął w to miejsce nową rurę.



Teraz prace przejmuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który będzie układać nowy chodnik.