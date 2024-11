Fot. pixabay.com / Nikiko (CC0 domena publiczna)

Około 30 tysięcy sztuk narybku klenia trafiło w Gryficach do Regi.

Pochodził on z goleniowskiego Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego Okręgu PZW w Szczecinie. Kleń należy do rodziny karpiowatych.



Ryba jest niezwykle odporna na zmiany temperatury. Narybek trafił do rzeki w Parku Miejskim.