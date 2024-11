Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chciał włamać się do domu w szczecińskich Podjuchach, ale spłoszyli go policjanci. 59-latek dostał się do budynku przez okno w piwnicy, ale nie zdążył niczego ukraść.

Funkcjonariusze złapali go na gorącym uczynku. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu 10 lat więzienia.