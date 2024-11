Kłusownicy zatrzymani w powiecie białogardzkim

Kłusownicy ryb z Podwilcza zatrzymani przez policjantów. Dwóch mężczyzn kłusowało na rzece Pokrzywnica w powiecie białogardzkim.

Używali do tego narzędzi, które wyglądem przypominały widły. Obaj byli już wcześniej zatrzymywani za podobne przestępstwa. Policja zabezpieczyła 11 kilogramów troci wędrownej, która do końca roku jest pod ochroną ze względu na tarło.



Szacunkowa wartość zabezpieczonych ryb to 10 tysięcy złotych. Kłusownikom grozi kara 2 lat więzienia.