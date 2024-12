Potrącenie w Gryficach, wypadek pod Złocieńcem.

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Gryficach. Samochód potrącił na przejściu dla pieszych matkę z dzieckiem w wózku.

Do zdarzenia doszło po godzinie 18 przy ulicy Nowy Świat w Gryficach. Dziecku nic się nie stało, matka a obrażeniami trafiła do szpitala.



Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze ze Złocieńca do Cieszyna. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana.