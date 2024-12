W Dziwnowie trwa zbiórka dla bezdomnych psów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Świąteczną paczkę dla bezdomnych psów organizują władze Dziwnowa.

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do przynoszenia suchej i mokrej karmy dobrej jakości, a także przysmaków czy koców. Przydadzą się także szczotki, smycze, obroże czy zabawki.



Dary trafią do schroniska w Sosnowicach. Można je zostawiać w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 15. Akcja potrwa do 14 go grudnia.