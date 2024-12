Pociągi już jeżdżą, ale z komplikacjami. To w skutek awarii w Świnoujściu.

Przed południem, samochód ciężarowy zerwał sieć trakcyjną na przejeździe drogowo-kolejowym przy ulicy Barlickiego. Naprawa ma potrwać do piątku do godziny 12:00.Na odcinku Warnowo-Świnoujście będą w tym czasie jeździć pociągi spalinowe i hybrydowe, zarówno Polregio, jak i i PKP Intercity.Pasażerowie mogą spodziewać się lekkich opóźnień w rozkładzie jazdy aż do piątku.