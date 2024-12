Stargardzki Urząd Miasta z upominkiem dla mieszkańców

Fot. Sebastian Ler

Mikołajkowe prezenty dla mieszkańców mają stargardzcy urzędnicy. Dziś rozdadzą miejskie kalendarze na rok 2025.

Żeby je otrzymać wystarczy przyjść o 16:30 do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Do rozdania będzie kilkaset sztuk. W tym roku gwiazdami kalendarza są Gryfiki, każdy na inny miesiąc.



Każda osoba będzie mogła dostać jeden egzemplarz. Będą jeszcze inna okazje do ich zdobycia - kolejna po świętach.