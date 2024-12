Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Policjanci interweniowali w jednym z marketów w związku z kradzieżą alkoholu.

Sprawca wpadł, a podczas sprawdzania jego danych okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary. Ma do odsiadki trzy lata i dwa miesiące. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Wkrótce trafi do zakładu karnego.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek