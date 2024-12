Zalew Szczeciński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla Zalewu Szczecińskiego. Chodzi przede wszystkim o rejon Trzebieży.

Tutaj prognozowane jest wzrost poziomów wody do stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenie to obowiązuje od poniedziałku od godziny 6.00 do wtorku do godziny 12.00.



