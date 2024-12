Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z regionu będą mogli uzyskać dodatkowe wsparcie. W Szczecinie otworzyła się Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Celem tego miejsca jest umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw oraz napływ inwestycji zagranicznych do kraju. To często miejsce pierwszego kontaktu dla polskich eksporterów i inwestorów zagranicznych.



Szczecińska Agencja Inwestycji i Handlu ma siedzibę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To czternasty taki punkt na mapie kraju.



