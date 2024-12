Jedna osoba poszkodowana po wypadku z udziałem dwóch osobówek.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Do zderzenia pojazdów doszło na drodze wojewódzkiej 167 na wysokości miejscowości Niedalino, niedaleko Koszalina. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej. Kierowcy powinni uważać na utrudnienia w tym rejonie. Do drugiego zdarzenia na DW167 doszło na wysokości Konikowa. Samochód osobowy wjechał do rowu, aby uniknąć czołowego zderzenia. Nikomu nic się nie stało.