150 nowych miejsc pracy powstanie w Stargardzie. Stworzy je hiszpańska firma SKLUM, która planuje budowę centrum logistyczno-operacyjnego w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.

Pracownicy centrum zajmą się wysyłaniem mebli i dekoracji do innych europejskich krajów. Budowa potrwa do 2027 roku, jej koszt to nawet 30 milionów euro.