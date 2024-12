Osobówka wypadła z drogi, uderzyła w drzewo i przewróciła się na bok.

Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Do zdarzenia doszło około 20:30 w miejscowości Rudki w powiecie wałeckim. Poszkodowany był zakleszczony w pojeździe, uwolnili go strażacy, w ciężkim stanie trafił do szpitala.