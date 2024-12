Od jutra pojedziemy Kolumba - zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wraz z otwarciem ulicy Kolumba w Szczecinie szykują się zmiany w komunikacji miejskiej. Wrócą tramwajowe kursy na Pomorzany.

Szóstka wróci na starą trasę Gocław -Pomorzany. Trójka pojedzie przez ul. Nową. likwidowana będzie linia autobusowa 806. Zmianie ulegną trasy linii autobusowych 61 i 87. Na wielu liniach pojawi się korekta czasowa, by zsynchronizować przejazd z nowymi kursami tramwajów.



Tramwaje linii 3 kursować będą stałą trasą Osiedle Zawadzkiego – Pomorzany (przez ul. Nową).



Tramwaje linii 6 kursować będą stałą trasą Gocław – Pomorzany.



Na odcinkach przywróconych do ruchu uruchomione zostaną przystanki:



„Wyszyńskiego” (linia 6, nr 10932 w kierunku Gocławia),

„Dworcowa” (linia 6, nr 22711 w kierunku Pomorzan i 22722 w kierunku Gocławia),

„Plac Tobrucki” (linia 3, nr 22611 i 22612),

„SKM Dworzec Główny (Kolumba)” (nr 22523 i 22525),

„Kolumba” na żądanie (nr 22411 i 22412),

„Zapadła” na żądanie (nr 22311 i 22312),

„Tama Pomorzańska” na żądanie (nr 22211 i 22212),

„Świętego Józefa” (nr 22111 i 22112),

„Smolańska” (nr 22013 i 22014),

„Pomorzany” (linia 6 – tor 5 od wewnątrz, nr 21625; linia 3 – tor 4, nr 21624; peron rezerwowy – tor 3, nr 21623).



Autobusowa linia zastępcza 806 ulegnie likwidacji.



Autobusy linii 61 i 87 w kierunku Podjuch i Podbórza kursować będą stałymi trasami: między przystankami „SKM Dworzec Główny (Owocowa)” i „Brama Portowa” przez ul. Nową i ul. Dworcową. Uruchomiony zostanie przystanek „Plac Tobrucki”, zlokalizowany w ciągu ul. Nowej (wspólny z linią 3, nr 22612). Przystanek „Brama Portowa” przeniesiony zostanie na al. Niepodległości, naprzeciwko „Posejdona” (wspólny z linią 9, nr 10832). Nie będą przez te linie obsługiwane przystanki:



„Dworcowa” (nr 22721),

„Wyszyńskiego” (nr 10915),

„Brama Portowa” (w ciągu ul. Wyszyńskiego, nr 10822).



Na pętli „Szlamowa” przystanek dla linii 61, 64, 66 i 533 (kier. Dworzec Główny, Dąbie, Osiedle Bukowe) przeniesiony zostanie na skrajny prawy peron (nr 82514).



Na liniach 64, 66 i 533 nastąpi korekta czasów przejazdu i godzin odjazdów.



Autobusy linii 70 kursować będą stałą trasą: od przystanku „Jarowita” przez ul. Małopolską, ul. Komandorską, ul. Jana z Kolna, ul. Nabrzeże Wieleckie, ul. Nową, ul. Owocową do dotychczasowego przystanku końcowego „SKM Dworzec Główny (Owocowa)”, zlokalizowanego w ciągu ul. 3 Maja. Przystanek „Plac Rodła” przeniesiony zostanie na torowisko tramwajowe (nr 11542). Uruchomione zostaną przystanki:



„Filharmonia” (wspólny z linią 1, nr 11411),

„Wyszyńskiego” (wspólny z linią 526, nr 10931),

„Dworcowa” na żądanie (wspólny z linią 75, nr 22723).



Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki:



„Plac Rodła” (wspólny z linią 86, nr 11541),

„Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11321),

„Brama Portowa” (nr 10812),

„Plac Zawiszy” (nr 22811).



Autobusy linii 90 kursować będą stałą trasą: od przystanku początkowego „SKM Dworzec Główny (Owocowa)” przez ul. 3 Maja (nawrót na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza), ul. Owocową, ul. Nową, ul. Nabrzeże Wieleckie, ul. Jana z Kolna, ul. Admiralską, ul. Wawelską, ul. Wały Chrobrego, ul. Szczerbcową, ul. Starzyńskiego, ul. Małopolską do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony zostanie na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Uruchomione zostaną przystanki:



„Dworcowa” na żądanie (wspólny z linią 75, nr 22721),

„Wyszyńskiego” (wspólny z linią 526, nr 10922),

„Admiralska” na żądanie (w ciągu ul. Admiralskiej, nr 13611),

„Urząd Wojewódzki” (w ciągu ul. Szczerbcowej przy skrzyżowaniu z ul. Wały Chrobrego, nr 13711).



Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki:



„Brama Portowa” (nr 10831),

„Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11331),

„Starzyńskiego” (nr 13912),

„Teatr Współczesny” (nr 13811),

„Jarowita” (nr 17111).



W celu poprawy koordynacji z nowym rozkładem jazdy linii 6 nastąpi korekta rozkładu jazdy linii 102, polegająca na drobnej zmianie godzin odjazdów.



Autobusy linii 242 kursować będą stałą trasą: między przystankami „Elektrownia Pomorzany” i „Szwoleżerów” przez ul. Szczawiową, ul. Tama Pomorzańska, ul. Kolumba, ul. Dąbrowskiego, pl. Szyrockiego, al. Piastów. Przystanki „Włościańska” przeniesione zostaną do stałej lokalizacji, po północnej stronie skrzyżowania z ul. Włościańską (nr 27411 i 27412). Przystanki „Plac Szyrockiego” przeniesione zostaną na ul. Dąbrowskiego (nr 21251 i 21252). Uruchomione zostaną przystanki:



„Szczawiowa Oczyszczalnia” na żądanie (w ciągu ul. Tama Pomorzańska przy skrzyżowaniu z ul. Szczawiową, nr 27311 i 27312),

„Tama Pomorzańska 5” na żądanie (w ciągu ul. Tama Pomorzańska, nr 27211 i 27212),

„Tama Pomorzańska” na żądanie (wspólne z liniami 3 i 6, nr 22211 i 22212),

„Piekary” na żądanie (w ciągu ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piekary, nr 29121 i 29122),

„Mierosławskiego” na żądanie (w ciągu ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mierosławskiego, nr 23211 i 23212).



Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki:



„Włościańska” (przystanki tymczasowe, nr 27491 i 27492),

„Pomorzany Dobrzyńska” (przystanki tymczasowe, nr 21991 i 21992),

„Pomorzany” (nr 21631 i 21632),

„Frysztacka” (nr 21521 i 21522),

„Szpitalna” (nr 21411 i 21412),

„Dunikowskiego” (nr 23311 i 23312),

„Milczańska” (nr 27121 i 27122),

„Mieszka I” (nr 23411 i 23412),

„Plac Szyrockiego” (w ciągu ul. Mieszka I, nr 21221 i 21222).



Nastąpi zmiana trasy linii 528: między przystankami „Boczna” i „Brama Portowa” autobusy kursować będą przez ul. Starkiewicza, ul. Kolumba, ul. Nabrzeże Wieleckie i ul. Wyszyńskiego. Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Gumieniec przeniesiony zostanie na ul. Wyszyńskiego (wspólny z liniami 7 i 8, nr 10822). Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Pomorzan przeniesiony zostanie na sąsiedni peron (wspólny z liniami 7 i 8, nr 10843). Uruchomione zostaną przystanki:



„Zapadła” (wspólne z liniami 3 i 6, nr 22311 i 22312),

„Kolumba” (wspólne z liniami 3 i 6, nr 22411 i 22412),

„SKM Dworzec Główny (Kolumba)” (wspólne z liniami 3 i 6, nr 22523 i 22525),

„Dworcowa” (wspólne z linią 75, nr 22721 i 22723),

„Wyszyńskiego” (wspólne z liniami 521 i 527, nr 10911 i 10916).



Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki:



„Dąbrowskiego” (tylko w kierunku Gumieniec, nr 29321),

„Piekary” (nr 29121 i 29122),

„Potulicka” (nr 23111 i 23112),

„Sowińskiego” (nr 23011 i 23012),

„SKM Dworzec Główny (Owocowa)” (nr 22931 i 22932),

„Plac Zawiszy” (nr 22811 i 22814),

„Brama Portowa” (wspólne z linią 9, nr 10832 i 10842).