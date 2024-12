Subwencja dla ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ZUT w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Minister nauki ogłosił zwiększenie subwencji dla pięciu polskich uczelni, wyłonionych w konkursie "Uniwersytety Europejskie". Łączna kwota zwiększenia subwencji na rok 2024 wynosi ponad 5 mln złotych - podał resort.