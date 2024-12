Niechciani lokatorzy naszych choinek

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Lasy Państwowe ostrzegają: żywa choinka może być potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia. Chrząszcze, pająki, mszyce i kleszcze wraz ze świątecznym drzewkiem oraz drewnem kominkowym, mogą znaleźć się w naszym domu.

Insekty zimują pod korą drzew chroniąc się przed mrozem, to normalne zjawisko - tłumaczy rzecznik prasowy nadleśnictwa Kliniska, Mateusz Bzdęga.



- Ich obecność w choinkach czy w drewnie jest zupełnie normalnym zjawiskiem, ponieważ drobne chrząszcze, pająki, mszyce zimują w naturalnym środowisku w drzewach i wprowadzając je do ciepłego wnętrza domu budzimy je z zimowego snu - powiedział.



Przed wniesieniem choinki warto ją otrzepać.



- Pozwoli nam to usunąć potencjalnych mieszkańców. Dobrym pomysłem też jest przechowywanie drewna opałowego w suchych, przewiewnych miejscach przez dłuższy czas przed użyciem - doradza Bzdęga.



Leśnicy informują - kleszcze są aktywne nawet w grudniu - jeżeli znajdą się w domu, bez żywiciela są w stanie przeżyć około trzech dni.



