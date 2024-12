Opłatek na morzu, czyli jak święta spędzą załogi statków

Około tysiąca marynarzy pracujących na 56 statkach Polskiej Żeglugi Morskiej spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia na morzach, oceanach lub w portach – poinformował PŻM. Załogi świętować będą m.in. na Atlantyku i Morzu Filipińskim.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

"Część załóg statków PŻM podczas świąt Bożego Narodzenia będzie na Atlantyku. Wśród nich są marynarze z MS Sudety, którzy będą w podróży z Nowego Orleanu z ładunkiem zboża do Amsterdamu i załoga statku MS Jawor, płynącego także ze zbożem z Nowego Orleanu, ale do portu El Dekheila w Egipcie" – przekazał rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol.W tym czasie na Atlantyku znajdzie się też jeden z najnowszych statków PŻM – MS Polsteam Koprowo, który będzie płynął z kanadyjskiego portu Thunder Bay na Jeziorze Górnym do Rouen. Masowiec spodziewany jest tam w sylwestra. Na Atlantyku Wigilię spędzi też załoga statku MS Pomorze, która z kolei płynąć będzie w przeciwnym kierunku. 15 grudnia statek wypłynął z portu Arziw w Algierii i 30 grudnia spodziewany jest w Wilmington w USA.Święta na statkach spędzą też marynarze MS Tatry i MS Giewont. Załoga pierwszego z nich płynie przez Pacyfik, ma do pokonania trasę z kanadyjskiego portu Vancouver do portu Huangpu w Chinach. Marynarze z drugiego statku do wigilijnego stołu zasiądą na Morzu Filipińskim. Płynie on z chińskiego Zhushan do Fremantle w Australii."Kilka statków znajdzie się w tym roku w okresie świątecznym w portach amerykańskich. Być może wspólne Boże Narodzenie będą obchodzić załogi czterech masowców: MS Szczecin, MS Karlino, MS Orawa oraz MS Podlasie, które znajdą się w tym samym czasie w Nowym Orleanie" – wymienił Gogol.Załoga MS Szare Szeregi będzie spożywać wieczerzę wigilijną z widokiem na Centrum Lotów Kosmicznych, cumując w Port Canaveral na Florydzie. Pechowcami będą w tym roku marynarze MS Kurpie, którzy ze Szczecina w kolejny rejs wypłynęli tuż przed samymi świętami, dokładnie 21 grudnia."W tym wypadku marynarskie rodziny połamały się opłatkiem kilka dni przed tradycyjną wigilią" – dodał.Jak podkreślił rzecznik PŻM, na statkach podtrzymywane są bożonarodzeniowe tradycje. Jest wspólny stół wigilijny przyszykowany w mesie, gdzie ustawiana jest też choinka. Ta, najczęściej sztuczna, jest na wyposażeniu każdego statku. Marynarze na święta przystrajają też swoje kabiny.Szykowanych jest ponad 12 potraw, to m.in. barszcz z uszkami i kapusta z grzybami. Kolację wigilijną kapitan zaczyna zwykle o godz. 17 czasu statkowego.Na stole nie może zabraknąć ryb, także i karpia, którego zaradny kucharz kupuje już dużo wcześniej, tam, gdzie jest dostępny. Są też tradycyjne polskie ciasta, wypieczone w statkowym piecu – sernik, makowiec i czy ciasta drożdżowe."Późnym wieczorem, każdy z marynarzy zaszywa się w swojej kabinie i stara się połączyć ze swoimi bliskimi za pośrednictwem telefonu komórkowego lub Internetu" – powiedział.Statki odwiedzane są także przez duszpasterzy ludzi morza ze Stella Maris czy Flying Angels, którzy przychodzą z drobnymi podarunkami. Misje te pomagają również w transporcie do kościołów, jeśli jest na to czas podczas postoju statku.