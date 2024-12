Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w części regionu

Alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek, do godz. 5 we wtorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju. Jego prędkość w porywach osiągnie nawet 85 km/h.