W ciągu jednego weekendu zatrzymali 11 poszukiwanych osób.

Edycja tekstu: Michał Król

Koszalińscy policjanci dotarli do osób, które od dłuższego czasu ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. To sami mężczyźni w wieku od 22 do 41 lat. Wśród nich była osoba, za którą wystawiono list gończy w celu odbycia kary półtora roku więzienia.