Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Świętowanie ze znajomymi zakończyło się usiłowaniem zabójstwa.

Do zdarzenia doszło 25 grudnia w Koszalinie. 18-latek pod wpływem alkoholu wszczął kłótnię i ugodził ostrym narzędziem jednego z uczestników spotkania. 45-latek z obrażeniami klatki piersiowej, został przewieziony do szpitala.



Młody mężczyzna trafił do aresztu, za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.