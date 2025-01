Sylwestrowa noc w Szczecinie. Policja: było spokojnie

Szczecińska policja Sylwester w Szczecinie ocenia jako bezpieczny.

Jak informują mundurowi, od godziny 19:00 wczoraj do 6:00 rano, policjanci interweniowali blisko 240 razy. W tym czasie nie doszło do żadnego wypadku.Policjanci zatrzymali za to czterech nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub narkotyków.