Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś w Szczecinie rusza nowa linia autobusowa numer 95.

Autobusy kursować będą na trasie od osiedla Zawadzkiego, przez ulice Szafera, Klonowica aż do bramy głównej szpitala przy Unii Lubelskiej.



W dni powszednie planowane są kursy co 15 minut - od 6:30 do 17:30.