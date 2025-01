Trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu osobówki z ciężarówką.





Edycja tekstu: Michał Król



Do wypadku doszło po godzinie 19 na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Szwecja w powiecie Wałeckim. Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych, aby uwolnić poszkodowanych. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali.Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 23:00.