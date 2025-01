36 razy interweniowali minionej doby zachodniopomorscy strażacy.

Wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i do zdarzeń drogowych z tym związanych. Najpoważniejsze miało miejsce na ulicy Słupskiej w Koszalinie. W niedzielę około godziny 21.00 na maskę jadącego samochodu spadło tam drzewo. W zdarzeniu tym poszkodowana została kobieta, która trafiła do szpitala.